23일 낮 양성판정 통보 받아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시에서 23일 해외유입 사례로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 발생했다.

23일 경주시에 따르면 이날 낮 경주 성건동에 사는 카자흐스탄 국적 38세 여성이 자가 격리 중 '양성 판정' 통보를 받았다.

이 여성은 전날 9시22분께 인천공항에 도착해 ktx 해외입국자 전용칸을 타고 신경주역(오후 3시35분께)에 도착, 시청 수송차량으로 보건소을 방문해 검체 감사를 받고 보건소 차량으로 성건동 자택으로 이동했다.

이번 확진자는 경주지역에서 51번째 번호표를 달게 됐다. 경북지역 누적 확진자는 1344명으로 늘어났다.

