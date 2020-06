[아시아경제 박지환 기자] 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 16,900 전일대비 400 등락률 +2.42% 거래량 177,851 전일가 16,500 2020.06.23 15:30 장마감 close 은 운영자금 확보 목적으로 단기차입금 200억원 증가를 결정했다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 14.1%에 해당한다. 차입형태는 금융기관 차입이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr