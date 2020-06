[아시아경제 박지환 기자] 아이티엠반도체 아이티엠반도체 084850 | 코스닥 증권정보 현재가 67,200 전일대비 1,300 등락률 -1.90% 거래량 240,052 전일가 68,500 2020.06.23 15:30 장마감 close 는 2차 전지 보호회로 등의 제조 및 판매 종속회사 ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM에 약 244억원을 출자한다고 23일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.

회사 측은 "종속회사의 설비구입, 공장건축 등 투자자금 조달"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr