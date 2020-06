내년까지 백신실증지원센터 구축

정승일 산업차관, 24일 화순 미생물실증지원센터 방문

[아시아경제 문채석 기자]정부가 내년까지 규모 백신실증지원센터를 구축한다. 백신 후보물질의 신속한 제품화를 지원하기 위해서다.

산업통상자원부는 24일 정승일 차관이 전라남도 화순군 미생물실증지원센터를 방문한다고 밝혔다.

정 차관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제와 백신 개발동향 점검 및 애로사항을 파악한다. 현재 건설 중인 백신실증지원센터 구축현황 파악 및 향후 계획을 논의한다.

앞서 산업부는 지난 2017년부터 백신 후보물질의 신속한 제품화를 지원하는 센터 건립을 추진했다. 총 사업비 1865억원을 들여 내년까지 센터를 구축한다.

화순군 미생물실증지원센터를 통해 합성항원백신, DNA백신 제조를 지원한다.

이달 말까지 화순 센터에 파일럿(50L) 규모의 백신생산 설비를 갖춘다. 백신 후보물질을 개발 중인 우리 기업을 대상으로 비임상 시료 생산 및 공정개발 서비스를 지원할 계획이다.

또 내년 상반기엔 200L, 1,000L 등 대규모 생산시설 구축 및 GMP 인증을 해 백신 개발 기업들의 임상용 제품 생산을 지원한다.

산업부는 센터를 통해 백신후보물질 개발을 하고도 시설투자비 때문에 정작 제품을 만드는 데 어려움을 겪는 중소 바이오기업, 스타트업 등을 지원한다.

임상에 필요한 소규모 시료 생산·공정개발을 지원하고, 비상시 대규모 양산 지원을 한다. 이를 통해 팬데믹(세계적 대유행) 상황을 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

경상북도 안동시엔 동물세포실증지원센터를 구축해 바이러스 전달체 백신 등의 제조를 지원한다.

정 차관은 "정부 부처 간에 협력해 제도, 인프라 등을 지원하고, 기업이 개발 과정에서 겪는 애로를 발굴해 적극 해결하는 등 끝까지 지원하겠다"며 "료제·백신을 성공적으로 개발·생산하면 'K-바이오' 등 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

산업부는 3차 추가경정예산을 통해 백신실증지원센터 내 백신생산설비를 조기 구축할 예정이다. 백신개발 기업 대상 위탁생산, 공정개발 지원 등이 차질없이 이뤄지도록 한다.

앞서 산업부는 지난 3일 백신개발 인프라 구축에 필요한 예산 49억원을 3차 추경안에 담아 국회에 제출했다.

정 차관은 "코로나19 치료제와 백신을 성공적으로 개발하려면 개별 기업이 레이스를 펼치기보다 산·학·연·병 간에 협력을 하는 게 절실하다"며 "정부도 부처 간에 협력해 기업 애로 해소를 적극 지원할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr