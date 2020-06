공직자 이해충돌방지법 국무회의 의결…21대 국회 재제출

직무상 비밀 이용 재산상 이익 취하면 7년 이하 징역

직무관련자 사적 이해관계 미신고 2000만원 이하 과태료

[아시아경제 문채석 기자]공직자의 부당한 사익추구 행위를 막고 직무수행의 공정성을 담보하기 위한 '공직자의 이해충돌방지 법안'(이해충돌방지법) 제정안이 제21대 국회에 다시 제출된다.

국민권익위원회는 제20대 국회가 처리하지 못한 이해충돌방지법 제정안이 23일 국무회의에서 의결돼 조만간 국회에 제출된다고 밝혔다.

국회 상임위 구성이 마무리되는 대로 법안에 대한 논의가 본격화될 전망이다.

앞서 권익위는 지난해부터 이해충돌방지법 제정을 추진해왔다.

그러나 지난 1월 국회에 제출된 정부안이 국회 회기 만료로 폐기돼 지난달 '즉시재추진법안'으로 선정, 다시 입법예고를 했다.

새 국회 개원에 맞춰 정부입법 절차를 착실히 밟아온 것이다.

법률안엔 공직자의 8가지 행위기준을 담았다.

우선 인·허가, 조사·검사, 수사·재판, 감사 등을 하는 공직자는 직무를 하다 직무관련자와의 사적 이해관계가 있다는 것을 인지하면 5일 안에 소속기관장에게 이를 신고하고 업무 회피를 신청해야 한다.

공직자와 직무관련자 간 부당거래를 차단하기 위해 직무관련자와 금전, 유가증권, 부동산 등을 거래할 때도 소속기관장에게 신고하도록 의무를 부과한다.

공직자가 직무관련자와의 사적인 이해관계나 거래행위를 신고하지 않을 경우 2000만원 이하의 과태료가 부과된다.

법률안은 고위공직자와 인사·계약 등 부패취약업무 담당자에 대해 다른 공직자보다 강화된 이해충돌 방지규정을 적용하도록 규정한다.

차관급 이상 공무원, 국회의원, 지방자치단체장 등 고위공직자는 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년간 민간부문 활동내역을 소속기관장에게 내야 한다.

소속기관장은 다른 법령이 금지하지 않는 범위 내에서 이를 공개할 수 있다. 고위공직자가 활동내역을 제출하지 않으면 1000만원 이하의 과태료가 부과된다.

공공기관은 공개·경력경쟁채용시험 등 경쟁절차를 거친 경우를 빼고는 소속 고위공직자나 채용업무 담당자의 가족을 채용하는 것이 원칙적으로 제한된다.

소속 고위공직자나 계약업무 담당자 본인이나 그 배우자 또는 생계를 같이 하는 직계존속·비속과 수의계약을 체결하는 것도 금지된다.

법률안이 금지하는 가족 채용이나 수의계약을 지시·유도 또는 묵인한 고위공직자 등에게는 3000만원 이하의 과태료가 부과된다.

공직자가 공공기관의 물품·차량·토지·시설 등을 사적으로 사용하는 행위도 금지한다.

직무관련자에게 사적으로 자문을 제공하고 대가를 받는 등 외부활동, 공직자가 직무수행 중 알게 된 비밀을 사적 이익을 위해 이용하거나 제3자가 이용토록 하는 행위도 금지한다.

직무상 비밀을 이용해 재산상의 이익을 취득한 경우 전액 몰수하거나 추징한다. 7년 이하의 징역 또는 7000만원 이하의 벌금을 부과한다.

실제로 이익이 실현되지 않은 경우에도 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금을 부과토록 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr