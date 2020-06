전남도교육청, 교육활동 보호 유튜브 생방송 연수

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 24일 전남 도내 교감을 대상으로 ‘2020 교육활동 보호 역량강화’ 유튜브 생방송 연수를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 연수는 코로나 확산을 방지하고, 변화하는 시대 흐름에 발맞춰 기존 3개 권역별로 나눠 실시하던 집합 연수의 틀에서 벗어나 온라인 양방향 소통이 가능한 유튜브 생방송 연수로 진행한다.

생방송 연수에 앞서 각급 학교에 새로 개정된 교원지위법의 주요 내용이 반영된 ‘2020 교육활동 보호 매뉴얼’을 제작해 배포했다.

매뉴얼은 기존 사안처리 중심으로 구성된 매뉴얼의 주요 내용과 더불어 현장 교사들이 접하지 못했던 어려운 법률용어, 법률 해석, 사안처리 절차 등을 알기 쉽게 설명했다. 현장의 교사들이 언제든 쉽게 궁금한 사항을 찾아 해결하고, 적용할 수 있도록 내용을 구성한 것이다.

이병삼 민주시민생활교육과장은 “교육주체 간 상호 권리 존중이 중요하며, 모든 선생님들이 자긍심을 갖고 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성에 다양한 노력을 기울이겠다”며 “특히 담당 장학사, 변호사, 상담사 등으로 구성된 현장지원팀 활동을 강화할 예정이다”고 밝혔다.

