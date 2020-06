[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 23일 천세창 차장이 국회 의원회관에서 열린 ‘2020 대한민국 신성장동력 포럼’에 참석해 'COVID-19 극복을 위한 지식재산(IP) 정책 왜 중요한가?'를 주제로 기조강연을 했다고 밝혔다. 포럼에는 특허청과 과학기술정보통신부, 생명공학연구원 등이 참여해 코로나19 백신·치료제 개발과 특허를 한국이 주도하는 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다. 천 차장이 기조강연을 하고 있다. 특허청 제공

