[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 남부경찰서는 함께 술을 마시던 지인과 싸우던 중 신고를 받고 출동한 경찰관에게까지 손찌검한 혐의(공무집행방해 등)로 박모(51)씨를 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.

박씨는 전날 오후 8시 40분께 광주광역시 남구 한 식당에서 함께 술을 마시던 조모(70)씨를 신고있던 슬리퍼로 여러 번 머리를 내려치고, 출동한 경찰관에게 욕설과 함께 뺨을 때린 혐의를 받고 있다.

박씨는 만취한 상태에서 경찰을 보고 흥분해 이같은 일을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰은 박씨 등을 다시 불러 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

