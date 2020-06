[골프토픽] LPGA, 유소연 우승상금 기부 극찬 "놀랍지 않은 일"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국여자프로골프(LPGA)투어가 유소연(30ㆍ메디힐)의 기부를 극찬했다.

22일 오후(한국시간) 홈페이지에 "유소연이 기아자동차 한국여자오픈 우승 직후 기부를 발표했다"며 "그를 안다면 특별한 일은 아니다"라고 찬사를 보냈다. 전날 인천 베어즈베스트 청라골프장에서 끝난 대회에서 중국, 미국, 캐나다, 일본에 이어 5개국 내셔널타이틀 우승을 완성한 뒤 "상금 2억5000만원 전액을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 퇴치에 사용하고 싶다"고 밝혔다.

유소연은 이미 지난 2월 호주에서 열린 LPGA투어 ISPS한다빅오픈과 ISPS한다호주여자오픈의 상금 일부도 산불 및 야생동물 구호 활동에 내놓았다. 2018년 마이어클래식에서 우승했을 때 역시 상금을 '마이어푸드뱅크'에 전달했다. LPGA는 "유소연이 공개된 것보다 더 많은 기부를 해왔다"면서 "다른 사람들에게 아량 있는 사람으로 보이려고 하는 기부가 아니다"라고 강조했다.

