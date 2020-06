‘소재·부품·장비 강소기업 100’, 국민과 함께 뽑는다

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 대한민국을 대표하는 ‘소재·부품·장비(이하 소부장) 강소기업 100’을 국민과 함께 선정하기 위해 23일부터 다음 달 31일까지 국민평가단을 모집한다고 밝혔다.

중기부는 일본 수출규제에 대응해 지난해에 소부장 산업의 국산화를 이끌 강소기업 55개사를 1차 선정했다. 올해에는 나머지 45개사를 2차 선정하기 위해 이달 25일까지 신청받고 있다.

올해 강소기업 선정평가는 1차 서면평가, 2차 현장·심층평가, 3차 대국민 공개심사 순으로 약 3개월 간 진행될 예정이다.

국민평가단은 강소기업 선정평가의 마지막 관문인 3차 대국민 공개심사에서 후보기업의 발표와 평가과정을 직접 모니터링하고 발표기업에 대한 평가의견을 제시하는 역할을 맡는다.

국민평가단에는 소재·부품·장비 분야의 경력 등 일정 요건을 갖춘국민이면 누구나 참여할 수 있다.

지난해 1차 강소기업 100 국민평가단 신청에는 열흘간 총 865명(경쟁률 8.7:1)이 참여하는 등 뜨거운 관심을 보였다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 “일본 수출규제, 코로나19 확산 등에 따른 글로벌 밸류 체인의 변화에 대응하기 위해 소재·부품·장비 강소기업의 기술혁신성과 성장잠재력이 더욱 주목받고 있다”면서 “대한민국을 대표하는 기업으로 강소기업에 정부지원이 집중되는 만큼 투명하고 공정한 선정을 위해 국민평가단의 의견을 평가에 적극 반영할 계획”이라고 말했다.

