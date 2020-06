서울시, '코로나19' 상황 속 중증장애인 생활실태 조사

10월까지 18세 이상 장애인 1500명 대상 … 대인면접 대신 온라인·전화조사

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 서울시복지재단과 공동으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 중증장애인이 겪고 있는 어려움과 생활 실태를 파악하고 향후 포스트코로나 시대에 대비하기 위한 실질적인 개선방안을 마련하기 위한 조사에 나선다고 23일 밝혔다.

조사대상은 서울에 거주하고 있는 18세 이상, 장애 정도가 심한 장애인으로 표본 선정된 1500명이며 올 7월부터 10월까지 4개월에 걸쳐 한국리서치 조사요원이 온라인 웹을 통해 조사를 수행한다. 온라인 응답이 어려운 중증장애인의 경우 1대1 개별 전화면접도 실시한다.

서울시가 2011년부터 매 3년 주기로 중증장애인 자립생활 실태조사는 하고 있다. 그동안 1대1 대인면접을 통해 조사를 해 왔으나 올해는 코로나19라는 긴급재난 상황임을 감안해 온라인 조사로 진행된다.

실태조사 내용은 장애인의 건강관리 및 건강상태, 일상생활, 자립생활, 고용 등 총 11개 항목이다. 특히 올해는 코로나19 상황에 따른 장애인의 일상생활 스트레스, 도움 요청, 불편한 점, 집안에서의 활동, 관심 정보와 정보의 충분성, 감염예방 행동, 서울시 지원 요구 사항 등 코로나19가 재가 중증장애인의 삶에 미치는 영향에 대해 실질적인 사항을 파악한다.

조사 결과는 이해관계자 의견수렴 등을 거쳐 향후 장애인 자립생활 지원 업무에 반영하게 되며 '장애인자립생활지원 5개년 계획' 기초자료로 활용된다.

이병욱 서울시 장애인자립지원과장은 "서울의 중증장애인 자립생활 실태조사는 중증장애인의 자립생활을 위한 서비스 질을 향상시키고 포스트코로나 시대를 대비하기 위한 것"이라며 "장애인과 장애인 가족의 적극적인 관심과 협조가 있기를 바란다"고 말했다.

