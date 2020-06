'비디오스타' 김선경 "박해준이 진한 멜로 연기 하고 싶다더라"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 배우 김선경이 박해준에게 멜로 연기 러브콜을 받은 사연을 전했다.

23일 방송되는 MBC에브리원 예능 프로그램 '비디오스타'는 '해명자들 특집'으로 꾸며진다. 이날 방송에서는 최근 막을 내린 드라마 '부부의 세계' 여다경(한소희)의 엄마 엄효정 역으로 열연했던 김선경이 출연할 예정이다.

방송 전 녹화에서 김선경은 연하남을 좋아한다는 오해에 대해 "내가 연하남을 좋아하는 게 아니라, 연하남이 나를 좋아하는 것"이라고 언급하며 연하남에게 대시 받았던 에피소드를 공개해 주변을 놀라게 했다.

심지어 연하남에게 혈서까지 받았다며 당시 인기를 입증하기도 했다.

이날 방송에서는 김선경을 향한 연하남의 고백 메시지도 등장했다. 그의 정체는 바로 드라마 '부부의 세계'에서 이태오 역을 열연했던 박해준으로, 박해준은 극 중 장모 역할을 했던 김선경에게 "진한 멜로 연기를 하고 싶다"며 깜짝 고백했다고 전했다.

한편 MBC '비디오스타'는 23일 오후 8시30분 방송된다.

