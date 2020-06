[아시아경제 유현석 기자] 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 40,750 전일대비 2,150 등락률 +5.57% 거래량 771,408 전일가 38,600 2020.06.22 15:30 장마감 close 은 유럽에 소재하고 있는 글로벌제약사와 332억원 규모의 올리고핵산치료제 신약 임상용 원료의약품 공급 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 34.57%에 해당하는 금액이며 기간은 이날부터 내년 1월11일까지다. 공급지역은 스위스다.

