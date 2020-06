[쓱nudge리더십]'이런 앱 없을까?' 2년간 자동 비교 캘린더

'작년과의 싸움'인 업무와 인간관계

"재밌는 달력 게시 방법이네요. 전년도의 중요 영업 이벤트를 비교하니까요." 가끔 백화점의 직원 사무실을 방문할 때마다 하는 말이다. 약 15년 전에 아동내의를 만들어 백화점에서 판매할 때 꼭 사무실을 들렀다. 그때나 지금이나 사무실 벽을 보면 눈에 띄는 것이 있다. 지난해 달력을 올해 달력과 나란히 걸어두고 있는 것이다. 그리고 매년 비슷한 시기에 돌아오는 행사를 표기해 두고 있었다. 바겐세일, 기념일 등을 표시한 뒤 비교해 보며 주기적으로 돌아가는 일을 챙긴다.

특히 음력에 맞춰진 명절은 양력 기준으로는 한 해 걸러서 돌아온다. 격년으로 온다는 것이다. 자칫 잊어버리기 쉬우니 놓치지 않도록 하는 백화점만의 업무 방식으로 보였다. 일반 기업들도 명절 전후로는 월간 기준의 전년 대비 생산성이나 수출 실적 등이 큰 차이가 나기 때문에 비슷한 상황이다.

지혜가 엿보였다. 회사를 포함한 조직의 업무처리는 일단 전년도의 일을 잊지 않는 것이 기본이다. '작년과의 싸움'이다. 수많은 일을 처리하면서 매년 특정 시기마다 기본적으로 돌아가는 일을 놓치지 말아야한다. 특히 계절적 성격이 강한 업무일수록 더욱 그래야 한다. 그 기본 위에 새로운 아이디어나 창의성을 더한다. 또 다음 해에 보다 발전시키며 역량을 축적시켜 나가는 것이다.

그런 의미에서 회사 인트라넷의 일정표에 2년을 비교하는 달력 기능을 '쓱' 추가시켜 보자. 스마트폰의 기본 애플리케이션에도 기능이 있으면 좋겠다. 그것도 해당 앱에 기본(디폴트)으로 하여 시작과 동시에 자동으로 보이도록 하자. 카카오톡에서 영악하게 친구들의 생일을 자동으로 보여주게 하는 것처럼, 페이스북이 매일 아침이면 3년 전, 5년 전, 혹은 작년의 일이라며 자동으로 뜨게 하는 것처럼.

회사 일이 복잡할 때는 해당 시기에 자칫 업무를 놓칠 위험이 있기 때문에 연말이 되면 지난 1년 동안의 크고 작은 일들을 종합 정리해 제출하라고 지시했던 기억이 있다. 상당히 좋은 훈련이 되었다고 생각한다.

부수적인 효과도 생긴다. 요즘 소셜네트워크서비스(SNS)에서 친구들끼리 생일을 챙기는 것은 많이 일반화돼 있다. 자동으로 보여주기 때문이다. 그 누군가의 첫 만남, 직접 방문했던 장소에 같이 갔던 사람들, 회사가 기념하는 일, 직접 방문하거나 찾아와서 만난 거래처 사람 등을 챙겨 볼 수 있다.

인간관계의 네트워킹 기법을 말할 때 꼭 제시하는 방법이 있다. 좋아하는 사람, 사랑하는 사람, 기억하고 싶은 사람을 챙기는 2대 원칙이다. 제1원칙은 '길게 보고 만나라'이고, 제2원칙은 '주기적으로 만나라'는 것이다. 그러나 바쁜 세상에 물리적으로 오가는 것이 쉽질 않으니 대체적으로 1년에 한 번씩이라도 기억하면 큰 기쁨을 준다. 문자로, 카톡으로, 이모티콘으로 인사하는 것이다.

효과가 크다. 연말마다 연하장을 보내며 인사하던 예법을 대신하는 것이다. 요즘은 기프티콘을 보낼 수도 있다. 바쁘고 복잡한 세상이지만 잊지 않고 인사를 드리는 것은 상대방에게 매력적인 사람으로 기억에 남는다.

박창욱 한국지식가교 대표(대우세계경영연구회 사무총장)

◆'넛지리더십'이란?

-'넛지리더십'은 강제와 지시의 억압적 방법이 아닌 작고 부드러운 개입이나 동기 부여로 조직이나 개인의 변화를 이끌어내게 하는 것이다. 또한 본인 스스로의 작은 변화로 인간관계를 개선하고, 따르고 싶은 사람으로 변모시키는 것이다. 궁극적으로는 조직이나 관계에서 창의와 열정을 불어넣어 새로운 가치와 행복을 창출하게 하는 것이다.