홍준표 "과반수 넘긴 정당이 모든 상임위원장 독식하자"

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 22일 국회 원 구성과 관련해 "전례에 어긋나게 일방적으로 국회 상임위원장이 선출됐고, 야당이 전 상임위원장을 모두 가져가라고 한 마당에 굳이 나눠 먹기 상임위 배분에 집착할 필요가 있느냐"며 “책임정치 구현 차원에서 새롭게 국회법을 바꾸고 과반수 넘긴 정당에게 모든 책임을 지게 하는 전통을 만들자”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “작년 총선을 앞두고 TV홍카콜라를 통해 책임정치 구현 차원에서 총선에서 과반수를 넘기는 정당이 미국처럼 모든 상임위원장을 독식하는 것으로 하자고 제안한 적이 있었다”며 "자신들이 집권한 시기에 책임정치를 할 수 있는 체제가 돼야 국민의 선택이 보다 이성적·합리적일 수 있고 책임 소재도 분명해진다"며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 "그래야 개원 협상이라는 이상한 한국식 전통도 없어지고, 상임위 나눠 먹기 협상도 없어지고 책임 정치가 정착되는 것은 아니냐"며 "원내대표 이외에 당대표도 있는 변칙적인 정당 제도도 이제 고쳐야 할 때"라고 밝혔다.

