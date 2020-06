경북도교육청, 지방공무원 임용시험 '일정 변경' 공고

"코로나19로 연계 자격시험 연기 감안한 조치"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 22일 올해 필기시험 합격자 발표일을 늦추는 내용 등을 담은 '2020년도 경북도교육청 지방공무원 신규임용시험 시행일정'을 변경 공고했다.

이는 신존 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 6급 이하 신규 임용시험의 필기시험에 가산되는 국가기술자격시험이 연기되고 국가기술자격증 인정 기준일과 관련한 법령이 개정된 데 따른 조치다.

주요변경 내용으로는 필기시험 합격자 발표일이 기존 7월10일에서 8월14일로, 면접시험일이 기존 8월7일에서 9월5일로, 최종합격자 발표일은 8월21일에서 9월18일로 변경됐다.

또한 한국산업인력공단 등에서 시행하는 시험(특례 적용 종목만)으로 8월7일까지 취득하는 일부 자격증에 한해 필기시험 실시일 전일(6월12일) 이후 취득한 것도 인정하는 내용을 담고 있다. 이번 일정 변경으로 특성화고와 마이스터고 졸업(예정)자를 대상으로 하는 경력경쟁임용시험의 응시자격도 바뀌게 된다.

기타 자세한 내용은 경북교육청 홈페이지에 게시된 변경 공고문을 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr