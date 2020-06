내 몸에 향기를 더해줄 6월 뷰티新: 헤어바디퍼퓸편[월간신상]

[아시아경제 최정화 기자] 찌는 듯한 여름을 맞아 헤어&바디에 향기와 케어, 멋을 더할 6월 신상품 6가지를 소개한다.

30년 장인의 3초 젤 팁

영롱한 자개, 글래스, 깅엄체크로 시원하고 경쾌한 느낌의 원터치 3초 젤 페디 팁이다. 고광택, 고퀄리티 리얼 젤 팁이 올 여름 힙 게이지를 상승시킨다. 키스뉴욕 프레스앤고 썸머페디 블루글래스 에어핏 젤페디 팁 / 8천8백원.

손발톱 영양 크림

거칠고 건조해진 손발톱, 큐티클에 영양과 수분을 공급해 건강한 손발톱으로 가꿔주는 크림 타입 종합 멀티 네일 보습제이다. 키스뉴욕 시카에너지 네일 앰플 크림 12g / 7천원대

자연 유래 단백질 샴푸 & 트리트먼트

탈모 증상 완화에 도움을 주는 헤어 로스 케어로 자연 유래 단백질을 함유해 탄력있는 모발을 선사한다. 시원한 멘톨 쿨링으로 두피열을 완화한다. 닥터시드 스칼프 안티 헤어로스 솔루션 샴푸, 트리트먼트 500ml / 각 2만원대

페르소나 소녀의 플로럴에 중성 한 방울

10대의 역동적인 순간을 담은 플로럴 계열의 향수로 중성적인 향도 느낄 수 있다. 릴 플레르의 페르소나 소녀들의 생각과 감정을 바이레도 특유의 감각적인 캠페인 이미지와 영상으로 표현했다. 바이레도 릴 플레르 오 드 퍼퓸 / 50ml 19만원대, 100ml 29만원대

멀티 라이프 향기 스프레이

가벼운 바디 코롱뿐 아니라 홈 프래그런스로 사용이 가능한 멀티 프래그런스. 패브릭 스프레이, 룸 스프레이로 사용할 수 있어 활용도가 높다. 관능적인 머스크 향에 상쾌한 시트러스 향, 플로럴 잔향을 선사한다. 딥티크 플레르 드 뽀 바디 앤 홈 스프레이 200ml / 11만원대

사진=김태윤 기자

디자인=김보미 기자

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr