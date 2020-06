한강공원 수영장과 물놀이장이 코로나19 재확산 여파에 따라 올여름 운영되지 않을 가능성이 커진 가운데 21일 서울 뚝섬한강공원 수영장이 썰렁한 모습을 보이고 있다. 한강사업본부는 코로나19 상황 변화를 종합적으로 검토해 올해 물놀이장 개장 여부를 7월 중순 최종적으로 결정하기로 했다./김현민 기자 kimhyun81@

