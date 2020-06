"미세 플라스틱 문제 막자"…전국 하천 주변 '쓰레기 정화주간' 운영

환경부-해수부 공동주관…80여개 지자체 참여

방치 쓰레기 수거, 행락지 등 취약지역 일제 점검

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 전국의 주요 하천과 하구 등을 대상으로 '쓰레기 정화주간'을 22일부터 28일까지 운영한다고 밝혔다.

정화 활동은 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강 등 5대강 유역 지류 지천을 포함한 전국의 주요 하천 및 하구, 연안 등에서 실시된다. 환경부에서 관리 중인 대청댐 등 34개 댐(다목적댐 20개, 용수전용댐 14개) 상류 주변에서도 진행된다.

이번 정화주간 운영은 비가 자주 내리는 본격적인 여름철을 앞두고 쓰레기로 인한 수질오염 등 환경 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.

하천 주변에 방치돼 있는 플라스틱, 비닐류 등은 비가 많이 내릴 경우 쓸려 내려가 하천과 해양 생태계에 악영향을 미친다. 일부 쓰레기는 잘게 분해돼 미세플라스틱 등 여러 환경 문제를 일으킨다.

특히 이번 쓰레기 정화주간은 해양수산부와 함께 주관해 양 부처 소속·산하기관을 비롯해 80개 지자체가 참여해 정화활동을 펼친다.

각 지자체와 해양환경공단 등에서는 하천에 유입돼 바다까지 흘러갈 우려가 있는 플라스틱류 등의 방치 쓰레기를 집중적으로 수거한다.

한국수자원공사는 대청댐, 충주댐 등 34개 댐 상류 하천 인근의 공사장, 벌목지, 행락지 등의 쓰레기 발생 취약지역을 일제히 점검해 댐으로 유입되는 쓰레기를 최소화할 계획이다.

한편 정화활동에 참여하는 기관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 생활속 거리두기를 위해 장비를 이용한 비대면 수거 활동과 마스크 착용 등 예방 수칙을 준수할 예정이다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr