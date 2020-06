SSG닷컴, 뷰티 전문관 '문데이 문' 상반기 결산 행사 진행

[아시아경제 차민영 기자] SSG닷컴 뷰티 전문관 ‘먼데이 문’이 상반기 결산 행사를 연다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 비대면 소비가 늘어나며 오프라인 구매 중심이던 뷰티 상품 매출이 꾸준히 늘어난 덕분이다.

SSG닷컴은 오는 22일부터 28일까지 일주일 간 상반기 베스트 상품을 모아 ‘먼데이문 어워즈’ 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다. 행사 기간 동안 ‘랑콤’, ‘설화수’, ‘싸이닉’ 등 베스트 브랜드를 선정해 해당 상품 구매 시 20% 적립이 가능한 쿠폰을 선착순 5만명에게 지급한다.

첫 구매 고객은 인기 상품을 1000원에 구매할 수 있다. ‘유세린 나이트크림’, ‘스와니코코 쿠션’ 등 매일 상품이 변경되며 일별 선착순 200명씩 총 1400명에게 무료배송 및 파격가 혜택을 제공할 예정이다. ‘베스트 리뷰 아이템 7% 할인 쿠폰’도 선착순 7만명에게 발급한다. 구매고객이 평가한 점수가 5점 만점 중 4.8점 이상이면서 리뷰가 30개 이상 작성된 상품을 선정해 할인가에 판매한다.

SSG닷컴은 지난 2월 이후 ‘먼데이 문’ 매출이 매달 10% 이상 늘며 순항하자 고객 감사차원으로 이번 행사를 기획하게 됐다. SSG닷컴 내부적으로 설정한 매출 목표도 매달 15% 이상 초과 달성하는 등 성장세가 두드러지고 있다.

이는 사람을 만나지 않는 비대면, 언택트 소비 문화가 확산되며 화장품 온라인 구매가 증가하는 추세와도 일치한다. 마스크를 일상적으로 착용하면서 관련 상품 판매가 눈에 띄게 높아진 것도 이유다.

실제로 ‘먼데이 문’ 오픈일인 지난 2월 10일부터 이달 20일까지 전년 동기간 매출을 비교한 결과 스킨, 로션, 수분크림 등 ‘기초 및 스킨케어’가 55.2% 늘며 신장세가 가장 높은 것으로 나타났다. 그 중에서도 ‘에센스 및 세럼류’가 87.3%, ‘로션류’가 82% 늘며 장시간 마스크 착용에 수분 공급 상품을 찾는 고객이 많은 것으로 집계됐다.

‘메이크업’ 상품 중에서는 아이라인, 아이섀도우, 마스카라 등 ‘눈’ 관련 상품 매출이 280.3% 대폭 늘었다. 립스틱, 틴트 등 ‘입술’ 관련 상품도 46.4% 늘었지만 상대적으로 증가폭이 크지 않았다. 마스크 아래 가려지는 입술 대신 드러나는 눈에 힘을 줄 수 있는 뷰티 아이템이 인기를 끈 것으로 나타났다.

