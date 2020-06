금천구 한중기업교류위원장에 권기식 한중도시우호협회장 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지난 18일 권기식 한중도시우호협회장을 금천 G밸리 지속성장위원회 한중기업교류위원장으로 위촉했다.

이는 지역 기업들의 해외진출, 특히 대 중국 진출을 지원하기 위한 것으로 어려운 시기를 이겨내고 있는 기업들에게 큰 힘이 될 것으로 기대된다.

한중기업교류위원회 위원장으로 위촉된 권기식 한중도시우호협회장은 앞으로 금천의 기업들의 중국 진출 자문과 교류, 투자협력 등 다방면으로 지원활동을 펼칠 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 해외진출이 어려운 상황에서 돌파구를 마련하기 위해 한 중 관계에서 탁월한 역량을 보여준 권기식 회장을 한중기업교류위원회 위원장으로 위촉했다”며“기업 간 교류, 해외판로 개척뿐 아니라 금천구와 중국 지방정부 간의 문화, 청소년 등 다방면에서 가교 역할을 해줄 것을 기대한다”고 말했다.

권 위원장은 “금천구의 기업들이 중국기업들과 협력하고 합작하는 일을 적극 지원해 기업 및 금천구 번영에 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

금천 G밸리 지속성장협의회는 지역내 유관기관과 기업, 민간으로 구성된 민·관 협력위원회로 기업들의 애로사항을 청취, 유관기관의 지원방안을 공유하는 소통창구 역할을 하고 있다.

