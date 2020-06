'태극문양·KOR' 들어간 새 자동차 번호판, 다음달 도입

[아시아경제 문제원 기자] 다음달 1일부터 태극문양과 국가축약문자 등이 들어간 8자리 반사필름식 자동차 번호판이 도입된다.

국토교통부는 다음달 1일부터 8자리 반사필름식 번호판을 추가로 도입해 소비자가 취향에 따라 선택할 수 있도록 한다고 21일 밝혔다.

이번에 도입되는 반사필름식 번호판은 기존 페인트식 번호판에는 적용할 수 없는 국가상징문양과 국가축약문자, 홀로그램 등을 적용할 수 있다.

이런 디자인은 쉽게 모방할 수 없어 무등록 차량이나 대포차 등 번호판 위·변조로 인한 문제를 사전에 예방하는 데 도움이 된다.

반사필름식 번호판 디자인에는 흰색 바탕에 가장 명확히 대비될 수 있는 청색을 사용했다. 우리나라 국기를 형상화한 태극문양을 적용했으며, 대한민국 영문 표기의 약칭인 'KOR'를 넣었다.

재귀반사(Retro-reflection) 원리를 이용한 필름식 번호판은 유럽, 미국 등 주요 국가들이 채택하고 있는 방식이다. 야간에 눈에 잘 띄어 교통사고를 줄이는 효과가 있다.

현재 미래나노텍, 리플로맥스, 에이치제이 등 국내 3개 업체가 재귀반사필름 개발을 완료했다.

국토부는 자동차 등록대수의 급증으로 포화상태에 달한 비사업용 승용차의 등록번호 용량을 확대하기 위해 지난해 9월 번호체계를 기존 7자리에서 8자리로 개편한 바 있다.

신규 등록자와 기존 7자리 번호판 소유자는 가까운 차량등록사업소를 방문해 8자리 번호판(필름식 또는 페인트식)으로 교체할 수 있다. 8자리 페인트식 번호판 소유자도 번호 변경없이 필름식으로 교체가 가능하다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr