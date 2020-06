[아시아경제 유제훈 기자] 대전 대덕구 대화동의 한 공장에서 큰 불이 발생해 소방당국이 대응단계 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

20일 소방청에 따르면 이날 오후 대전 대덕 대화동에 위치한 한 포장용 플라스틱 성형용기 제조업체에서 화재가 발생했다.

소방당국은 대응 1단계를 발령해 대응했으나, 이후 5~9개 소방서 인력을 출동시키는 2단계로 격상해 진화작업을 벌이고 있다. 현재까지 현장엔 소방관 120명, 차량 53대가 출동한 상태다. 이밖에 소방·산림청 소속 헬기 3대도 투입됐다. 인명피해 발생 여부는 조사 중이다.

소방당국은 "인명대피는 완료된 상태"라면서 "건물 5개동 중 창고 1개동은 소실됐고, 인근 건물로 연소가 확대되고 있는 상황"이라고 설명했다.

