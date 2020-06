아난티, 자회사 아난티코브 주식 330억원에 취득

[아시아경제 문혜원 기자] 코스닥 상장사 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 9,350 전일대비 950 등락률 +11.31% 거래량 68,483,080 전일가 8,400 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 휴양콘도운영업 종속회사 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 9,350 전일대비 950 등락률 +11.31% 거래량 68,483,080 전일가 8,400 2020.06.19 15:30 장마감 close 코브의 주식 660만주를 330억원에 추가 취득한다고 19일 공시했다.

주식 취득 뒤 아난티의 아난티코브 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 22일이다.

아난티는 이번 주식 취득의 목적을 "자회사 재무구조 강화"라고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr