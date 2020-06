[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구의 한 성형외과에서 간호조무사가 여성 환자를 강제추행했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 강남경찰서는 40대 남성 간호조무사 A씨를 준강제추행 혐의로 입건해 수사하고 있다고 19일 밝혔다.

A씨는 마취 상태였던 여성 환자의 손을 자신의 신체에 접촉시킨 혐의를 받고 있다. 피해 여성은 마취가 깬 후 경찰에 A씨를 고소한 것으로 알려졌다. 수술실에는 폐쇄회로(CC)TV가 없었던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "A씨를 입건해 수사 중인 것은 맞지만 구체적인 사실 관계는 확인해주기 어렵다"고 말했다.

