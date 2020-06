文대통령, 통일부 누구에게 맡길까…관심 받는 임종석, 이인영도 급부상 (종합)

2000년 제16대 총선 때 첫 국회도전…개혁 성향 의정활동, 한반도 전문성 닮은꼴

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 19일 김연철 통일부 장관 사의를 받아들이면서 후임에 대한 관심이 쏠리고 있다. 대학 교수 출신인 김 장관의 약점으로 지적됐던 ‘현안 돌파력’을 고려했을 때 여권의 중진 정치인 출신이 적임이라는 평가다.

여권 안팎에서 우선순위로 거론되는 인물은 문재인 정부 초대 청와대 비서실장을 지낸 임종석 전 비서실장과 더불어민주당 원내대표를 지낸 이인영 의원이다. 두 사람은 모두 남북 문제 등 한반도 현안에 대한 전문성은 물론이고 폭넓은 인적 네트워크를 지닌 인물이다.

임 전 실장은 청와대 비서실장을 역임하며 3차례나 남북정상회담을 견인하는 등 실무 업무 과정에서 북측과 인연을 맺었다. 북측에서 가장 신뢰하는 고위 인사라는 평가까지 나오고 있다.

박지원 단국대 석좌 교수는 19일 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “제가 볼 때 대통령께서 맡아서 해 달라 하면 아주 잘하실 분”이라며 “또 비서실장을 했기 때문에 중후한 맛도 있고”라고 임 전 실장을 향해 후한 평가를 내렸다.

다만 임 전 실장은 한반도 평화를 위해 민간 영역에서 활동하겠다는 뜻을 밝힌 바 있고 현실 정치와는 거리를 두고 있다는 점에서 입각 제의가 있더라도 받아들이기 쉽지 않을 것이란 관측도 있다.

여당을 중심으로 유력 후보로 급부상 하는 인물은 이 의원이다. 이 의원은 여당 원내 사령탑으로서 제21대 총선 대승을 이끌었던 인물이다. 남북 관계의 꼬인 매듭을 풀기 위해서는 중진의 여당 현역 의원인 이 의원이 적임이라는 평가가 나오고 있다. 이 의원은 ‘DMZ 통일걷기’ 행사를 주도하는 등 남북 관계 개선을 위해 꾸준한 활동을 펼쳤던 인물이다.

차기 통일부 장관 유력 후보로 거론되는 임 전 실장과 이 의원은 닮은꼴 정치인이다. 전국대학생대표자협의회(전대협) 의장을 지내며 학생운동의 상징으로 평가받았고, 2000년 제16대 총선을 통해 여의도 입성에 처음 도전한 역사도 공유하고 있다.

두 사람이 정치에 입문한 이유가 한반도 평화와 남북 관계 개선이라는 점도 공통점이다. 임 전 실장은 제16대 국회, 이 의원은 제17대 국회에서 처음으로 국회의원이 됐고 이후 개혁 성향의 정치인으로 성장했다.

이 의원은 주로 국회에서 활동했고 임 전 실장은 대통령 비서실장, 서울시 정무부시장 등 여의도 무대 밖에서 활동한 경험이 있다는 것은 차이가 있다. 남북문제를 바라보는 시각이나 문재인 정부의 대북 정책에 대한 애정 등은 우열을 가리기 어렵다는 평가가 나오고 있다.

문 대통령은 국회 인사청문회 문제 등 여러 변수 요인을 두루 살핀 이후 후임자를 정할 것으로 보인다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr