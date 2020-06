[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전국이 아동학대로 시끄러운 가운데 광주서도 아들을 폭행한 계부가 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 의붓아들에 발길질하는 등 폭력을 행사한 혐의(폭행) A(31)씨를 붙잡아 조사 중이라고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오후 5시께 광주광역시 서구 자신의 집에서 같이 살고 있는 B(11)군을 발로 수차례 찬 혐의를 받고 있다.

B군은 갈비뼈에 금이 가 병원 치료를 받은 것으로 알려졌다.

조사 결과 A씨는 B군이 숙제를 하지 않고 휴대폰 게임을 한다는 이유로 폭행한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨가 B군에 접근하지 못하도록 조치를 취했으며 폭행이 상습적인지 등에 대해 추가 조사를 할 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr