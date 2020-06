전북노인일자리센터, 고창군 로컬JOB센터와 노인 일자리 활성화

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북노인일자리센터는 지난 18일 전북노인일자리센터 회의실에서 장우철 센터장과 고창군 로컬JOB센터 김희진 센터장 등 양 센터 직원 10여명이 참석한 가운데 ‘일자리 공동 발굴 및 창출을 위한 업무 협약식’을 가졌다.

이날 업무협약을 통해 양 센터는 앞으로 △일자리 발굴 및 창출을 위한 공동노력 △로컬JOB센터 발전을 위한 공동노력 △양 기관 간 일자리정보 교류 및 협력 등을 통해 농촌지역 내 양질의 노인 일자리 발굴 및 창출을 위해 함께 노력 하기로 했다.

전북노인일자리센터는 전라북도 노인일자리 전담 기관으로서 도내 노인일자리 확대와 취업알선, 재취업 교육 프로그램 운영을 통해 다양한 일자리 발굴 및 창출하는 전문기관이다.

장우철 센터장은 “이번 업무협약을 통해 양 센터가 고창지역내 어르신들의 양질의 일자리 창출을 위해 함께 노력하고 최선을 다할 것”이라고 말했다.

