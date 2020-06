[아시아경제 이민지 기자] 한국공인회계사회(이하 한공회)는 김영식 회장이 지난 18일 취임 후 첫 일정으로 한국상장사협의회와 중견기업연합회를 찾았다고 19일 밝혔다.

이날 김 회장은 “회계업계의 고객인 기업과 상생을 위해 양 기관을 제일 먼저 찾았다”며 “회계감사를 통해 회계투명성을 높이고 기업가치도 함께 높여나가자”고 말했다.

