위메프데이, 단 이틀간 반값 행사…최대 55% 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 위메프는 21~22일 단 이틀간 ‘위메프데이’를 열고 최대 55% 파격 할인 혜택을 제공한다고 19일 밝혔다.

쿠폰 혜택은 총 3가지로, 모두 중복 적용할 수 있다. 10% 상품 쿠폰과 25% 브랜드 쿠폰을 제공하며, 차이페이 결제 시 최대 20% 장바구니 쿠폰 할인이 추가 적용된다.

‘슈퍼추천’ 코너에서는 가장 강력한 딜을 하루 두 번(0시, 11시) 선보인다. 행사 첫날인 21일에는 애플 아이패드 7세대 Wi-Fi 32GB 29만9000원, 22일에는 LG 시네빔 PH130을 9900원에 판매한다. 두 상품 모두 온라인 최저가보다 10~30만원 가량 저렴한 파격가에 오픈돼 빠른 시간 내 완판될 것으로 예상된다.

타임딜에서는 매일 5번(0시, 9시, 12시, 15시, 18시) 이틀간 총 30개 상품을 선보인다.

주요 상품은 ▲본죽 아침엔본죽 1+1 골라담기 3900원 ▲솔래 KF94 대형마스크 30매 3만3900원 ▲KFC 징거버거 세트 4900원 ▲P&G 팸퍼스 베이비드라이 팬티 기저귀 5단계 특대형 36매x4팩 4만4900원 등이다.

100원 응모딜도 진행한다. LG전자 워시타워 W16WS, LG전자 그램17을 100원에 구매한 고객 중 4명을 랜덤 추첨해 상품을 제공한다.

유한킴벌리, 위니아, LG생활건강, 아모레퍼시픽 4개 베스트 브랜드를 포함한 총 20개 인기 브랜드관을 운영한다. 특히 위니아는 여름 시즌 상품인 스탠드나 벽걸이형 에어컨을 혜택가에 선보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr