'변종 코로나19'도 잡아낸다.. 다중 PCR 개발

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 변종까지 잡아낼 수 있는 진단법을 개발했다. 현재 진단법은 3~4개의 유전자를 식별해 감염 여부를 진단하는데, 새로 개발한 진단법은 최대 20개 유전자까지 식별할 수 있다. 더욱 정확하게 감염 여부를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 신종과 변종의 구분도 가능하게 된 것이다. 우리나라 방역 시스템의 격을 한 단계 높일 수 있는 진단법이라는 평가가 나온다.

바이러스, 한 번에 정확하게 잡아낸다



최근 국제 학술지인 '바이오센서 및 바이오일레트로닉스'에 소개된 김상경 한국과학기술연구원 분자인식연구센터 박사 연구팀의 입자 기반의 진단기술(qPCR)은 고위험 바이러스의 감염 여부를 진단하는 PCR의 성능을 한 단계 높인 진단법이다.

새로운 진단기술의 핵심은 여러 군데 구멍이 있는 직경 500마이크로미터(㎛) 크기의 미세입자다. 연구팀은 이 입자 안에 각기 다른 유전자를 판명할 수 있는 시약을 넣을 수 있게 개발했다. 시약이 각기 다른 바이러스 단백질에 독립적으로 반응할 수 있도록 하고, 이를 통해 바이러스의 존재 여부를 식별할 수 있도록 한 것이다.

연구팀은 이 방식을 통해 한 번에 최대 20종의 바이러스 유전자를 식별할 수 있다고 밝혔다. 연구팀은 인플루엔자(독감) 바이러스에 6종의 유전자를 이 방식을 통해 분석했다. 또 20종 이상 인플루엔자 유전자를 한 번에 검출하는 칩도 개발한 바 있다.

기존 코로나19와 같은 고위험 바이러스를 진단하는 방법은 RNA를 DNA로 만드는 과정인 역전사와 실시간 PCR(RT qPCR, 역전사 실시간 중합효소 연쇄반응)을 동시에 진행하는 방식으로 진행한다. 이를 통해 식별할 수 있는 바이러스의 유전자는 3~4개 정도다.

새로운 진단 기술을 활용하면 향후 변동 코로나19의 진단도 가능하다. 김상경 박사는 "새로운 진단법은 여러 유전자를 한 번에 확인할 수 있다는 점에서 진단의 정확도와 신속도가 올라간다는 장점이 있다"라고 밝혔다. 그는 이어 "기존 진단법이 코로나19의 감염 여부를 확인하는 정도의 기술이라고 본다면, qPCR은 여러 유전자의 존재 여부를 확인해 신종과 변종을 구별할 수 있는 수준의 고급 기술"이라고 설명했다.

암까지 진단 가능



또한 연구진은 새로운 진단법을 통해 기존 RT qPCR로는 검출이 불가했던 마이크로 RNA(miRNA)도 분석할 수 있다고 밝혔다. miRNA는 생물의 유전자 발현을 제어하는 역할을 하는 작은 RNA를 말한다. miRNA는 세포의 상태를 표현하는 지표로서 암이나 대사성 질환의 표지자이기도 하다. miRNA는 화학적으로 RNA와 같은 성질을 갖고 있지만 그 길이가 짧아 RT qPCR 분석은 불가했다.

연구팀은 miRNA에 특화된 고리 형태의 프라이머를 미세입자 안에 넣어 DNA로 역전사한 뒤, 입자 내에서 PCR 반응이 이뤄지도록 했다. miRNA도 일반 RNA처럼 한 번에 여러 종을 분석할 수 있게 된 것이다. 연구팀은 진단시간이 한 시간 이내로 줄었으며 한 번에 5종의 miRNA까지 검출하는데 성공했다고 밝혔다.

김 박사는 "입자 기반의 진단기술(qPCR) 방식이 여러 개의 유전자 정보를 통해 진단의 정확성과 효율을 높이는데 돌파구가 될 수 있음을 보여준 연구"라며 "특히 RNA 분석에 기술적 우위를 점하는데 기여할 것"이라고 예상했다. 이어 "여러 개의 유전자 마커로 단일질환의 진단 정확성을 높이는 것뿐만 아니라, 증상이 유사한 여러 감염병이 유행할 때 감염원을 정확히 감별하는 데에도 효율적으로 적용될 수 있다"고 밝혔다.

