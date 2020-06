메디톡스 "행정소송 주력·다른 보톡스 판매 강화"

[아시아경제 조현의 기자] 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신'이 시장에서 퇴출당하면서 국내 최초로 자체 개발한 보톡스를 내놓은 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 123,000 전일대비 3,000 등락률 +2.50% 거래량 292,995 전일가 120,000 2020.06.19 10:06 장중(20분지연) close 의 향후 행보에도 관심이 쏠린다. 메디톡신은 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 123,000 전일대비 3,000 등락률 +2.50% 거래량 292,995 전일가 120,000 2020.06.19 10:06 장중(20분지연) close 의 연간 매출 약 40% 차지하는 주력 제품인 만큼 회사가 입을 타격도 클 전망이다.

메디톡스 관계자는 19일 "식품의약품안전처의 품목허가 취소 처분에 행정소송을 제기하는 동시에 대웅제약과의 균주 출처를 둘러싼 분쟁에 집중할 계획"이라고 밝혔다.

식약처가 이미 지난 4월 해당 품목의 잠정 제조·판매 중지명령을 내렸기 때문에 일각에선 메디톡스가 메디톡신 대신 또 다른 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스'와 '코어톡스' 에 주력할 것이란 전망도 나왔다.

하지만 회사 측은 메디톡신의 빈자리를 다른 제품으로 채우는 대신 품목허가 취소 처분에 정면 대응하겠다는 입장이다. 메디톡스 관계자는 "회사 측의 기본 방침은 품목허가 취소 처분이 과한 만큼 행정소송에서 다투겠다는 것"이라며 "메디톡신의 품목허가 취소도 막는 한편 이노톡스와 코어톡스의 판매도 이어가겠다"고 밝혔다.

메디톡스는 대웅제약과의 '균주 도용' 다툼에도 전념할 방침이다. 두 회사는 보툴리눔 톡신 균주 출처를 놓고 4년 넘게 진실 공방을 펼치고 있다. 메디톡스는 대웅제약이 자사 보툴리눔 균주를 도용했다고 주장하는 반면 대웅제약은 메디톡스와 다른 균주라며 팽팽히 맞서고 있다.

메디톡스는 미국에서 국제무역위원회(ITC)에 대웅제약과 현지 판매사 에볼루스를 공식 제소한 상태다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 다음 달 6일(현지시간) 예비 판정을 내리는 가운데 식약처의 품목허가 취소 처분이 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나온다. 최종 판정은 11월 초다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr