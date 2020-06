ADB, 한국 경제성장률 전망치 -1.0%…내년은 3.5%

[아시아경제 이진규 기자] 아시아개발은행(ADB)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파를 감안해 한국의 올해 경제성장률 전망치를 -1.0%로 낮췄다.

ADB는 18일 발표한 '2020년 아시아 역내 경제 전망' 보고서 증보판을 통해 한국의 올해 경제성장률을 지난 4월 내놓은 1.3%에서 2.3% 포인트 낮춘 -1.0%로 전망했다.

한국의 내년 경제성장률 전망치는 3.5%로 지난 4월 2.3%보다 1.2%포인트 올렸다. 한국의 물가상승률은 올해 0.5%, 내년 1.3%로 각각 전망했다.

ADB는 아시아 46개 회원국의 올해 평균 경제성장률 전망치를 2.2%에서 0.1%로 2.1% 포인트 낮췄다. 이는 1961년 이후 59년 만에 가장 낮은 성장률이다.

중국의 올해 경제성장률 전망치는 2.3%에서 1.8%로 0.5%포인트 낮췄고, 내년 전망치는 7.3%에서 7.4%로 올렸다. 인도의 올해 경제성장률 전망치는 4.0%에서 -4.0%로 8.0%포인트나 내렸고, 인도네시아의 올해 경제성장률 전망치도 2.5%에서 -1.0%로 낮췄다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr