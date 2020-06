'공공기관 채권 투자' 사모펀드 만기 앞두고 환매중단

옵티머스자산운용, NH투자증권에 '법률적 사유 발생' 이유로 만기 연장 요청 공문 보내

[아시아경제 금보령 기자] 공공기관 매출채권에 투자하며 안정적이라고 알려졌던 사모펀드가 환매 중단된 것으로 나타났다.

18일 금융투자업계에 따르면 옵티머스자산운용은 판매사인 NH투자증권에 옵티머스크리에이터 25·26호 펀드의 만기를 하루 앞둔 17일 '법률적 사유가 생겼다'며 만기 연장을 요청하는 공문을 보냈다.

만기가 6개월이었던 이 펀드는 편입 자산의 95% 이상이 공공기관이 발주한 공사를 수주한 건설사나 IT 기업의 매출채권이었다. 높은 안정성 덕분에 투자자들로부터 큰 인기를 끌었다. 경쟁률이 높아 투자를 하고 싶어도 하지 못한 경우까지 있던 것으로 알려졌다.

NH투자증권은 옵티머스크리에이터 25·26호 펀드를 총 217억원 판매했다. NH투자증권이 이날 펀드 고객에게 보낸 안내문에서 "18일 만기가 예정된 해당 펀드의 자산 현황 및 정상적인 상환 여부를 확인하는 과정에서 운용사로부터 상환이 유예될 수 있다는 답변을 받았다"며 "이를 점검하는 과정에서 이전에 운용사에서 제공해 준 자료에 위변조가 있었다는 진술을 확보했다"고 설명했다.

NH투자증권 관계자는 "법률적 사유에 대해서는 관련 부서에서 파악하는 중"이라며 "고객 보호가 최우선이기 때문에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

옵티머스자산운용은 이번에 환매 중단된 25·26호 펀드와 비슷한 구조의 펀드들을 다수 내놓은 바 있다. 이에 추가로 환매 중단되는 펀드가 발생할 가능성이 높은 상황이다. NH투자증권은 옵티머스자산운용 펀드 4407억원을 판매했다.

한국투자증권도 관련 펀드 총 827억원을 판매했다. 이 가운데 167억원 규모의 펀드가 환매 유예 통보를 받았고, 만기 미도래 펀드 잔액이 120억원인 것으로 확인됐다.

금융감독원은 19일 옵티머스자산운용에 대한 현장검사에 돌입할 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr