화성시 확진자, 정부서울청사 구내식당 방문…식당 폐쇄

[아시아경제 강나훔 기자] 정부서울청사 본관 구내식당을 방문한 설비 기사가 18일 코로나19 확진 판정을 받아 식당이 운영을 중단했다.

행정안전부 등에 따르면 따르면 경기도 화성시에 거주하는 50대 남성 A씨가 지난 12일 오전 종로구 정부서울청사 본관 구내식당에 기계 설치를 위해 방문했다. 그는 이후 다른 확진자의 밀접접촉자로 분류돼 검체 검사를 받았고 이날 '양성'으로 판정됐다.

A씨의 확진 소식을 전달받은 서울청사관리소는 이날 오후 4시께부터 구내식당 운영을 중단하고 안팎을 방역조치했다.

또 구내식당 근무자들을 전원 귀가시켰으며 A씨와 접촉한 직원들에게는 코로나19 검사를 받도록 했다.

정부서울청사의 일부 시설이 코로나19 관련 사유로 문을 닫은 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난 2월 정부서울청사 어린이집 원아가 코로나19 환자가 다녀간 병원을 방문해 어린이집이 일시 폐쇄된 적이 있으나 해당 어린이집은 종로구 창성동에 따로 있다.

청사관리본부 관계자는 "A씨와 접촉한 사람 외에 다른 근무자들도 검체 검사를 받도록 권유했다"며 "구내식당을 다시 여는 시점은 검사 결과를 보고 판단할 방침"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr