칼라일, KB금융 교환사채에 2400억 투자 "전략적 파트너십 구축"

'칼라일 아시아 파트너스 V' 간 전략적 제휴 위한 MOU 체결

윤종규 회장 "국내 및 해외에서 신규 투자기회 발굴 기대"

[아시아경제 조강욱 기자] 글로벌 투자 회사 칼라일그룹(The Carlyle Group)이 KB금융그룹이 발행하는 교환사채에 2400억원을 투자하기로 했다. 또 KB금융과 아시아 역내 바이아웃 펀드인 '칼라일 아시아 파트너스 V' 간 전략적 제휴를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

KB금융은 18일 이사회 승인을 거쳐 칼라일과 투자 협약을 체결했다고 밝혔다. 이 협약을 통해 칼라일은 KB금융이 보유 중이던 자사주를 활용해 발행하는 교환사채에 2400억원을 투자할 예정이다.

이와 함께 양사는 아시아 역내 바이아웃 펀드인 '칼라일 아시아 파트너스 V'와의 전략적 제휴를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

양사는 이번 전략적 제휴를 통해 국내외에서 보유하고 있는 강력한 네트워크를 활용한 신규 투자 기회 창출을 위해 상호 협력해 나갈 예정이다. 또 칼라일의 국내외 투자 관련 KB금융의 구조화 금융 및 자금조달 지원 등 다양한 영역에서 시너지를 창출한다는 계획이다.

윤종규 KB금융그룹 회장은 "글로벌 선도 투자 기업인 칼라일과의 전략적인 파트너십 구축을 통해, 국내 뿐만 아니라 해외에서의 새로운 투자기회 발굴 등 다양한 비즈니스기회 창출과 함께 KB 글로벌 부문의 성장에도 기여할 것으로 기대한다"며, "한국 시장에서 확보하고 있는 KB금융의 강력한 네트워크를 통해, 칼라일이 신규 국내 투자 기회를 모색할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

김종윤 칼라일 아시아 파트너스 한국총괄 대표는 "한국 시장에서 KB금융은 선도적인 입지를 확보하고 있으며, 이번 전략적 파트너십을 구축하게 된 배경이기도 하다"며, "안정적 성장, 견고한 관리 역량, 높은 신뢰도를 확보하고 있는 KB금융은 코로나19가 촉발한 경제 하강 국면 하에서도 우수한 위기 관리 능력을 증명했다"고 전했다. 이어 김 대표는 "칼라일은 한국에서의 입지를 지속적으로 강화해나갈 것이며, 이 과정에서 KB금융과 긴밀한 파트너십으로 협력해 나가기를 고대한다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr