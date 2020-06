[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 18일 정무경 조달청장이 중소기업 중앙회에서 열린 ‘국방상용물자 구매업무 이관 관련 초청 간담회’에 참석해 국방물자 조달기업의 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다. 국방상용물자 구매업무는 내달 1일자로 조달청에 이관된다. 이에 따라 조달청은 상용물자류 군수품의 구매(입찰)업무를 맡게 된다. 정 청장(왼쪽 두 번째)이 간담회에서 조달기업 관계자 의견을 청취하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr