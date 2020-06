부산남부교육청, 교실까지 찾아가는 진로 특강

22일부터 중학교 44학급 학생 1000명 대상 ‘2020 찾아가는 진로특강’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 일일이 학교와 교실을 찾아가 학생의 진로에 대한 강의와 상담을 해주는 ‘친절한 특강’이 부산 남부교육청 관내 중학교에서 열린다.

부산남부교육청은 오는 22일부터 8월 14일까지 관내 중학교 22개교 44학급 학생 1000여명을 대상으로 ‘2020 찾아가는 진로특강’을 한다고 18일 밝혔다.

이 진로특강은 다양한 직업 세계에 대한 스토리텔링을 통해 학생들의 진로탐색 역량을 강화하기 위한 것. 이번 특강은 학교의 선택권을 존중해 수요 조사를 통해 특강 개최 희망일자와 희망직업군을 3희망까지 제출하도록 해 맞춤형 진로특강으로 실시한다.

미래식량전문가, 여행기획자, 방송프로듀서 등 모두 44개 직업군 중에서 학교가 희망하는 직업군의 전문 직업인이 학교를 방문해 진행한다. 특히 학교의 요청이 있을 경우 특강 시간을 덤으로 연장해 운영한다.

김숙정 부산남부교육장은 “이번 진로특강은 학생들에게 전문 직업인들과의 만남을 통해 다양한 직업에 대한 진로 탐색의 기회를 갖도록 하기 위한 것”이라고 말했다.

김 교육장은 “학생들에게 직업인들이 알려주는 직업에 대한 정보와 경험들을 통해 자신의 진로를 설계하는 데 많은 도움이 될 것이다”고 덧붙였다.

