진중권 "文 연설 폄하한 김여정…이제 靑 참모들에게 죽을 듯"

진중권, 文 '의전대통령' 비판 뒤 여권 인사들과 연일 설전

[아시아경제 임주형 인턴기자] 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장이 문재인 대통령의 6·15 남북공동선언 20주년 연설에 대해 "역스럽다"며 폄훼한 가운데, 진중권 전 동양대 교수는 "김여정은 이제 청와대 참모들한테 죽었다"고 비꼬았다.

진 전 교수는 17일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "(김 제1부부장이) 감히 대한민국 절대존엄의 연설을 폄훼하다니"라며 이같이 말했다.

이어 "연설비서관한테 곧 '욕시'도 받을 것"이라며 "사람이 왜 이렇게 '가학적'이냐. 우리 의원님한테 '싸가지' 없이 '꼴값' 떤다는 소리를 들어도 할 말 없다"고 덧붙였다.

앞서 진 전 교수는 문 대통령에 대해 '의전대통령'이라며 주장했다가 청와대 출신 여권 인사들에게 비판 받은 바 있다. 이후 진 전 교수는 여권 인사들과 연일 설전을 벌여오고 있다.

진 전 교수는 지난 10일 국회 의원회관에서 열린 세미나에서 "(문 대통령은) 남이 써준 연설문을 그냥 읽는 의전대통령이라는 느낌이 든다"고 주장했다.

이후 윤영찬 전 청와대 국민소통수석은 페이스북에 "자기가 보지 않은 사실을 상상하는 건 진중권씨 자유이지만 그걸 확신하고 남 앞에서 떠들면 근거 없는 생각인 뇌피셜"이라며 "남을 비판하고 평가할 때는 꼭 참고하라. 저는 직접 지켜봤기에 직접 말씀 드리는 것"이라고 반박했다. 윤 전 수석은 문 대통령이 직접 원고를 수정하는 모습을 촬영한 사진도 게재했다.

신동근 더불어민주당 의원도 진 전 교수를 향해 "폭력적이고 상스러운 발언"이라며 "꼴값으로밖에 보이지 않는다"고 강하게 비판했다.

이에 대해 진 전 교수는 지난 15일 "(북한이) 입에 담을 수 없는 폭언으로 대한민국의 국가원수를 모독했는데, 대한민국 국회의원으로서 한마디도 못 하고 왜 자꾸 나만 갖고 그러냐"며 "옥류관 주방장에 대해서나 한 말씀 해주시라"고 재차 반박했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr