1분기 스마트워치 왕좌 유지한 애플…삼성은 화웨이에 밀려 3위

[아시아경제 조슬기나 기자] 스마트워치 시장을 주도하고 있는 애플워치가 1분기에도 시장점유율 1위 자리를 지켰다. 삼성전자는 화웨이에 밀려 3위로 미끄러졌다.

18일 시장조사업체 카날리스에 따르면 1분기 글로벌 스마트워치 시장에서 애플워치의 점유율은 36.3%를 기록했다. 출하대수는 전년 대비 13% 줄어든 520만대로 파악됐다. 폰 아레나는 "2015년4월 출시된 애플워치는 현재 세계에서 가장 인기있는 시계"라고 전했다.

애플워치의 시장점유율은 지난해 같은 기간 46.7%에서 10%포인트가량 떨어졌다. 시장 경쟁이 치열해진데다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 직격탄까지 더해진 여파다. 하지만 여전히 1위 왕좌를 지켰고 2~4위 제조사들의 점유율을 모두 합친 것보다도 높은 점유율을 기록했다.

2위는 화웨이가 차지했다. 화웨이의 1분기 스마트워치 출하대수는 전년 동기 대비 113% 늘어난 210만대로 집계됐다. 시장점유율은 전년 동기(7.9%)보다 확대된 14.9%였다.

화웨이의 약진에 삼성전자는 3위로 밀려났다. 작년 1분기 9.6%로 두 자릿수에 근접했던 삼성전자의 스마트워치 시장 점유율은 올해 1분기 12.4%까지 높아졌으나 화웨이의 성장에 미치지는 못했다. 갤럭시워치로 대표되는 삼성전자의 1분기 스마트워치 출하대수는 180만대였다.

이어 가민(7.3%,110만대), 핏빗(6.2%, 90만대) 순이었다.

1분기 전체 스마트워치 출하대수는 전년 동기 대비 12% 늘어난 1430만대를 기록했다. 카날리스는 "코로나19 여파에도 불구하고 스마트워치 성장세가 이어지고 있다"고 분위기를 전했다. 지역별로는 그간 스마트워치 시장을 견인하던 북미지역에서 처음으로 전체 출하규모의 3분의1 미만으로 떨어졌다. 반면 중국의 출하규모는 66% 늘어났다.

신시아 첸 리서치애널리스트는 "화웨이, 샤오미, 오포 등의 공세로 인해 중국이 스마트워치 핵심 성장동력이 될 것"이라고 바라봤다. 가성비를 앞세워 시장을 공략중인 중국 샤오미는 최근 인공지능(AI)을 탑재한 미(Mi) 밴드5를 출시했다.

삼성전자 역시 오는 8월 열리는 갤럭시 언팩에 앞서 새로운 스마트워치인 갤럭시워치3(가칭)를 먼저 공개할 것으로 예상된다. 애플 또한 하반기 중 혈당 측정, 산소포화도 및 맥박 측정 등 헬스케어 기능을 대폭 강화한 애플워치6(가칭)를 선보일 전망이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr