속보[아시아경제 김수완 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 등교 수업이 약 100일만에 전면 재개됐지만 대구에서는 하루 1천명 이상이 의심증상을 호소해 등교하지 못하는 것으로 나타났다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr