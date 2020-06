LG헬로비전 지역채널, 언택트 지역문화 행사 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 3,985 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,055 2020.06.18 08:20 장시작전(20분지연) close 지역채널이 방송 프로그램 '헬로 페스티벌'을 통해 다양한 언택트(비대면) 지역 문화 행사를 선보인다.

LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 3,985 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,055 2020.06.18 08:20 장시작전(20분지연) close 은 각 지역 미디어국을 거점으로 ▲2020 온라인 강릉단오제 ▲안동 2020 희망 콘서트 ▲전남 6·25 70주년 호국보훈 콘서트 ▲의정부 랜선 콘서트 등 네 가지 언택트 지역 문화행사를 준비했다고 18일 밝혔다.

경북 지역에서 안동시와 손잡고 진행하는 2020 희망 콘서트는 주 1회 송출한다. 권역 시청자들은 20일 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 오후 7시50분에 프로그램을 볼 수 있다.

강원 지역에서는 사단법인 강릉단오제위원회에서 주최하는 온라인 강릉 단오제를 생중계한다. 강원지역 시청자들은 단오문화관 스튜디오에서 진행되는 전통 공연을 지역채널을 통해 만나볼 수 있다. 21일 오후 2시 방송을 시작으로 8일간 매일 같은 시간에 방송된다.

전남 권역에서 하는 6·25 70주년 호국보훈 콘서트는 호국보훈의 달을 맞아 전남동부보훈지청과 손잡고 방송 프로그램 형태로 지역에 송출하기로 했다. 24일 오전 10시 방영된다.

경기 북부 지역에서는 지난 4월 의정부문화재단 주관하에 진행됐던 랜선 콘서트를 편성할 예정이다. 25~26일 오후 1시에 방송된다.

박은정 LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 3,985 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,055 2020.06.18 08:20 장시작전(20분지연) close 미디어사업담당은 "지자체, 지역 문화단체와의 지속적인 협력을 통해 지역 축제를 활성화할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr