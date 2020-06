서울 강남서 하수관 공사 작업자 2명 맨홀로 추락해 사망(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 서울 강남구 도곡동에서 17일 하수관 배수 공사를 하던 작업자 2명이 맨홀에 추락했다가 3시간여만에 구조됐으나 모두 숨졌다.

서울종합방재센터에 따르면 작업자 A(62)씨와 B(49)씨는 이날 오전 11시 48분께 맨홀에 빠져 실종됐다가 각각 오후 3시 7분, 3시 14분께 모두 심정지 및 호흡 정지 상태로 발견됐다. 이들은 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 찾지 못했다.

두 사람은 강남구청과 계약을 맺은 한 건설업체에 고용돼 작업했다. 사고 당시 현장에서는 총 6명이 하수관 빗물받이 신설 및 개량공사를 하고 있었다.

A씨가 먼저 하수관 중 오수관과 이어진 맨홀에 들어갔다가 실종되자 굴착기 기사인 B씨가 A씨를 구조하러 따라 들어갔다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.

사고가 일어나자 동료 작업자가 두 사람이 맨홀로 추락했다고 119에 신고했다. 두 사람이 2인 1조로 작업하지는 않았던 것으로 전해졌다.

