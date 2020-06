김연철 통일부 장관 사의 표명에 말 아낀 靑 (상보)

"인사권자가 결정할 사항" 원론적 답변…"통일부 기자실 일문일답 내용 참고해달라"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 김연철 통일부 장관의 사의 표명에 대해 말을 아꼈다.

청와대 관계자는 17일 기자들을 만난 자리에서 "국무위원 사표수리는 인사권자가 결정할 사항이다. 결정되는대로 말씀드리겠다"는 원론적인 입장을 전했다.

김 장관이 최근 남북관계 상황에 대한 책임을 지고 사의를 표명했지만 수용 여부와 관련해 신중한 태도를 보인 셈이다. 이는 김 장관의 사의 표명이 지닌 정치적인 의미가 만만치 않기 때문이다. 사의를 수용하게 될 경우 공석이 돼 버린 통일부 장관을 임명해야 하고 이는 외교·라인에 대한 교체 문제로도 번질 수 있다.

청와대 관계자는 김 장관 사의 표명과 관련해 "통일부 기자실을 방문해 언론인들과 일문일답을 하는 과정에서 얘기한 것으로 알고 있다. 내용을 참고해주시면 감사하겠다. 인사 과정과 관련해서, 임면에 대해 구체적 사항은 일일이 다 말할 수 없다"고 말했다.

