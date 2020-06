신용등급 유지했지만…9월 이후 걱정하는 카드사(종합)

코로나 대출 유예만기 돌아와

연체율 상승땐 건전성 우려

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 카드사들이 기존 신용등급을 유지했다. 지난해 가맹점 수수료율 인하와 코로나19로 민간 소비가 위축됐음에도 불구, 보수적인 리스크 관리와 실적 선전에 따른 것으로 풀이된다. 다만 업계에서는 코로나19가 다시 유행하면서 경기 회복이 더뎌지면 올 하반기부터 카드사 건전성에 위기가 올 수 있다고 우려했다.

17일 업계에 따르면 한국신용평가와 나이스신용평가 등 신용평가사들은 최근 신용카드사 회사채 정기평가를 통해 카드사들의 신용등급을 그대로 유지했다. 신한카드와 삼성카드, KB국민카드 회사채 신용등급은 AA+, 현대카드와 우리카드, 하나카드 회사채 신용등급은 AA, 롯데카드는 AA-로 기존 신용등급에서 변동이 없었다.

한국신용평가에 따르면 7개 신용카드사의 1분기 영업이익 규모는 6784억원으로 전년 동기 대비 16.1% 증가했다. 가맹점수수료 수익이 큰 폭으로 감소했으나, 비용 절감과 비결제부문의 이익 증가, 일회성이익 확보 등을 통해 영업이익이 증가했다는 분석이다. 다만 자산건전성 악화에 따른 불확실성은 여전해 모니터링이 필요하다는 입장이다. 한국신용평가는 "올 1분기 1개월이상실질연체율, 고정이하여신비율이 지난해 말 대비 소폭 상승하는 데 그쳤다"면서도 "채무자의 원금 상환 유예 정책 등이 종료되는 시점에 부실이 일시에 드러날 가능성이 존재한다"고 지적했다.

카드업계 역시 코로나19로 인한 부실 징후는 올 하반기 연체율 상승으로 나타날 것으로 보고 있다. 정부가 코로나19 피해로 어려움을 겪고 있는 소상공인 등을 지원하기 위해 지난 3월부터 최소 6개월 이상 대출 만기 연장 및 이자상환을 유예하고 있기 때문이다. 연체율이 높아지면 리스크가 커져 카드사의 자본조달도 어려워질 우려가 있다.

업계 관계자는 "연체율 상승 등 부실 징후가 당장 나타나지 않을 것"이라면서도 "유예기간이 끝나고 채무자들이 회복되지 않으면 유예기간 전보다 더 큰 위험으로 돌아올 수 있다"고 경고했다.

7개 전업 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나카드)에 따르면 5월 카드론 이용액은 3조5260억원으로 지난 3월 4조3242억원으로 치솟을 때보다는 안정됐다. 지난해(3조5882억원)와 비교해도 622억원 줄어든 수치다. 올 들어 카드론 규모는 1월 3조9148억원, 2월 3조8685억원, 3월 4조3242억원으로 증가하다 4월 다시 3조5851억원으로 떨어졌다. 소상공인 저금리 대출과 이차보전 대출 등이 영향을 미쳤다는 분석이다.

하지만 업계에서는 카드론 규모가 줄었다 해서 연체율이 떨어지지는 않을 것으로 보고있다. 또 다른 업계 관계자는 "카드론은 당장 생활비 등 급전이 필요한 영세 자영업자들이나 은행권에서 대출을 받기 어려운 중·저신용자들이 몰린다"며 "경제 회복이 되지 않으면 이들이 돈을 갚기가 어렵고 이는 연체율 상승으로 이어질 수 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr