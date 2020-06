궁중문화 영상과 4대궁 사진 온라인에 공개

문화재청 궁능유적본부는 궁중문화축전, 경복궁 생과방 등 영상 여덟 편과 경복궁 별빛야행, 창덕궁 달빛기행 등 4대궁(경복궁·덕수궁·창덕궁·창경궁)의 밤을 담은 ‘고궁의 밤’ 사진 일흔 점을 17일 온라인에 공개한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 문화재 관람 길이 막힌 시민들의 아쉬움을 달래고자 마련한 조치다. 궁능유적본부는 수도권 방역강화 조치에 따라 4대궁 관람 및 행사를 중단 및 연기한 바 있다.

영상 여덟 편은 8월5일까지 매주 수요일에 한 편씩 공개된다. ▲지친 당신에게 드리는 경복궁 생과방의 선물 ‘서여향병()’ ▲창경궁 복사꽃 생각하니 슬프다 ▲종묘 묘현례 ▲제5회 궁중문화축전 하이라이트 ▲경복궁 경회루 판타지 화룡지몽 ▲덕수궁 대한제국 외국공사 접견례 ▲경복궁 수문장 임명의식 ▲경복궁 궁궐 호위군 사열의식 첩종 등이다. 문화재청과 궁능유적본부 누리집, 문화유산채널 유튜브 등에서 시청할 수 있다. 4대궁의 밤 풍경을 담은 일흔 점은 포털사이트 다음 갤러리에서 ‘고궁의 밤’이란 이름으로 공개된다.

