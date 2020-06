"은퇴 후에도 지속적 자산배분"…신한BNPP 안심지속형 TDF(H) 출시

환헤지 전략으로 환율변화에 따른 단기 변동성 대응

[아시아경제 이민우 기자] 신한BNP파리바자산운용이 은퇴시점 이후에도 지속적으로 자산을 배분하고 국내외 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 펀드 상품을 출시했다.

신한BNPP는 이 같은 생애주기형펀드(TDF)인 '신한BNPP 안심지속형TDF(H)'를 출시했다고 17일 밝혔다. 앞서 2017년6월 출시한 '신한BNPP마음편한TDF'가 은퇴시점이 목표시점이라 은퇴 이후에는 자산배분이 이뤄지지 않는 것과 달리 이 상품은 은퇴 이후 30년까지를 목표시점으로 잡았다. 또한 환오픈 전략을 통해 시장 변동성 확대 시 선진 통화 노출로 인한 변동성 위험을 회피(헷지)했던 '신한BNPP 마음편한TDF'와는 다르게 선진국 통화 표시자산에 대해 환헤지전략을 시행해 환율 변동에 따른 단기 변동성을 제거했다.

가입은 신한은행과 신한금융투자 전지점에서 가능하다. 현재 '신한BNPP 안심지속형TDF2030(H)', '신한BNPP 안심지속형TDF2035(H)', '신한BNPP 안심지속형TDF2040(H)' 등 세 상품이 출시됐으며 향후에도 2025, 2045, 2050 등의 번호가 붙은 상품을 순차적으로 출시할 예정이다.

신한BNPP 관계자는 "이번 상품은 은퇴 자금 축적기인 은퇴이전과 은퇴 자금 인출기간인 은퇴 이후에도 지속적인 자산관리가 필요로 하는 고객이나 단기적인 환율 변동성 위험을 제거하고 싶은 고객에게 적합하다"고 설명했다.

