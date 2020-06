'불청' 안혜경, 구본승에 "눈이 소같다" 다시 커플되나?

[아시아경제 강주희 인턴기자] '불타는 청춘' 계약 연애가 끝난 구본승과 안혜경이 재회했다.

16일 방송된 SBS 예능 '불타는 청춘'에서는 강원도 양구로 여행을 떠난 청춘들의 모습이 방송됐다.

이날 김광규는 문을 걸어 잠그고 누군가와 통화를 시도했다. 이에 최성국은 "형 여자친구 생겼어?"라고 질문했고, 김광규는 "사적인 일이다"라며 알려주지 않았다.

최성국은 "여자친구 생겼나 해서 되게 불안해, 혼자 남겨질까 경쟁의식에 노심초사한다. 솔로들끼리는 그런 게 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

다음날 김광규는 "나는 조금 있다. 강남역에 팬 사인회가 있어서 일꾼을 불렀다. 힘이 세고 여러분이 아는 사람이다"라고 말해 모두를 궁금하게 했다.

김광규가 전날 통화를 하던 사람은 안혜경이었다. 안혜경은 김광규를 대신해 일꾼으로 우사 청소팀에 합류했고, 계약 연애를 했었던 구본승과 재회했다.

소를 관찰하던 안혜경은 구본승에게 "소눈이 오빠 눈 같다. 소가 눈망울이 촉촉하고 예쁘다"라고 말하고, 구본승의 달라진 헤어스타일을 알아채는 등 적극적인 모습을 보였다.

이후 청춘들은 허기를 달래기 위해 요리를 시작했다. 안혜경이 미숫가루를 만들었고, 구본승은 안혜경 옆으로 다가가 이를 도왔다. 두 사람이 끝난 듯 끝이 나지 않은 모습으로 알콩달콩한 모습을 보였다.

이에 멤버들은 "저 커플 어떻게 된 거냐. 궁금하다"며 안혜경과 구본승을 추궁했다.

정재욱은 "둘이 끝난 거냐. 눈빛은 아직 끝난 게 아니다"라고 궁금해했다. 안혜경은 "나름 커플룩을 입었다"고 자랑했고, 구본승은 "왜 이리 질척거리냐"고 농담했다.

이에 안혜경은 "꺼져"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

