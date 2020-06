코로나19 팬데믹에 '리쇼어링' 바람 … 경북도, 부지매입비 40%까지

국공유재산 사용특례 추진…스마트공장 지원 등 국내복귀 기업 유치 총력

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 제조·공급망 붕괴로 사업장 이전 수요가 높은 중국 진출기업을 도내로 이전하도록 하는 리쇼어링(Reshoring) 대책을 적극 추진한다.

17일 경북도에 따르면 리쇼어링 기업의 부지매입에 따른 초기자금 조달 애로 해소를 위해 투자유치조례에 국·공유재산의 사용특례를 신설할 방침이다. 이를 통해 ▲공장용지의 수의계약 ▲임대료 산정 및 감면 ▲국공유지 임대 전용단지 우선입주 등 다양한 대책을 추진하겠다는 복안이다.

경북도는 국내투자 초기단계에서 필요한 입지자금의 조달 부담을 해소하기 위해 포항블루밸리산단, 구미 제5공단 내 임대전용단지에 해외 유턴기업에 대한 우선 분양으로 부지매입에 따른 부담을 해소시켜 줄 방침이다. 리쇼어링 기업이 부지를 매입할 시에 부지매입비는 최대 40%, 설비보조금은 최대 24%까지 지원한다. 고용인원이 80명 이상이면 설비보조금의 10%를 추가로 가산해 지원키로 내부 방침을 정했다.

인건비 절감을 통한 가격경쟁력 확보를 지원하기 위해 경북도는 스마트공장 구축 사업비를 도비로 확보하고 리쇼어링 기업에 대한 가산점을 부여해 국내복귀 기업의 부담비율을 덜어주기로 했다.

오는 29일에는 구미시청에서 도지사 주재로 해외진출기업 모기업 대표 20여명, 산업부, 구미시청, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 도 및 시군공무원 등 총 50여명을 대상으로 리쇼어링 기업 유치를 위한 기업인 간담회도 갖는다. 지난 5월에는 중국내 공급망 붕괴로 이전수요가 있는 중국진출기업의 도내 복귀를 유도하기 위해 도내 자동차부품 생산 모기업 5개소를 방문하는 등 경북도청 경제파트 공무원들의 행보가 빨라지고 있다.

이철우 경북도지사는 "리쇼어링 기업이 경북도로 이전해 기업을 경영하는데 애로사항이 없도록 입지, 설비, 자금에 대한 전방위적인 지원시책이 반영될 수 있도록 대책을 강구하겠다"면서 "현장의 소리를 제대로 정책에 반영해 리쇼어링 정책이 실효성을 거둘 수 있도록 기업인과 지속적인 소통을 이어가겠다"고 강조했다.

한편, 정부에서는 지난 1일 대통령 주재 비상경제회의에서 수도권 리쇼어링 기업에 대해 공장총량 범위 내 우선배정과 첨단산업 및 R&D센터 유치에 한해 지방투자촉진보조금을 신설 지원하는 방안을 발표했다.

이와 관련, 경북도는 생산시설 구축 및 인력수급이 원활한 수도권에 리쇼어링 대기업 쏠림현상으로 수도권과 지방의 불균형 심화로 이어질 것으로 판단, 정부에 지방 맞춤형 지원 대책 마련을 요청했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr