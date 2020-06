전북대 한국공학연구소·현대자동차 공동 연구 협약

다양한 비파괴 검사 기법 자동차 등에 적용

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북대 한국공학연구소인 로스알라모스연구소가 현대자동차와 공동 연구 과제 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

연구소에 따르면 지난 2018년 현대차와 함께 미래기술 연구과제를 성공적으로 수행했고, 이후 2019년 다시 협약을 맺어 기술 개발을 확대했다.

이를 통해 세계적으로 시도된 적이 없는 연구소만의 독자적인 영상가시화 기술과 파(wave) 제어 기술을 현대차 미래기술 연구에 접목했다.

이번 공동연구과제 협약 체결을 통해 연구소는 보유하고 있는 다양한 비파괴 검사 기법을 자동차 구조에 적용할 계획이다.

연구소의 비파괴검사 기술은 자동차 산업뿐 아니라 기계, 건축, 항공 산업 등에도 널리 적용될 수 있어 향후 응용 분야가 더욱 확대될 것으로 기대되고 있다.

연구소 관계자는 “우리 연구소에서는 다양한 비파괴검사 기술을 개발·보유하고 있어, 비파괴 검사 기법으로 미래형 자동차를 만드는 데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 전북대학교 한국공학연구소인 로스알라모스연구소는 기계, 전자, 탄소소재 및 스마트 재료 등 다양한 분야가 접목된 융·복합 기술을 개발하고 있다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr